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Стрілянина в ТРЦ Харкова: 20-річний хлопець використав стартовий пістолет

Події 18:33   07.01.2024
Оксана Якушко
Стрілянина в ТРЦ Харкова: 20-річний хлопець використав стартовий пістолет

20-річному хлопцю який влаштував стрілянину в ТРЦ, не сподобалося, як один із покупців спілкувався з дружиною товариша, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

20-річний парубок прийшов до торгівельного центру разом із другом, який чекав, поки закінчиться зміна у цивільної дружини. Жінка працює продавцем-консультантом в одному з відділів ТРЦ. Саме там і почався конфлікт.

«Хлопцеві не сподобалося, як один із покупців спілкувався з дружиною товариша, він почав чіплятися до цього чоловіка. Почалася бійка. Все тривало не більше двох хвилин – в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі  вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілок – напідпитку», – розповів подробиці інциденту Болвінов.

Хлопця затримали, йому поліція інкримінує хуліганство. Слідчі порушили кримінальну справу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річному хлопцю який влаштував стрілянину в ТРЦ, не сподобалося, як один із покупців спілкувався з дружиною товариша, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".