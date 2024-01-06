Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)

За фактом бійки, яка сталася 6 січня ввечері у ТРЦ в центрі Харкова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію отримали о 18:30.

«Попередньо встановлено, що між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка. 20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено», – зазначили у поліції.

Наразі до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.

Вирішується питання про затримання порушника, повідомили правоохоронці.