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Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)

Події 20:17   06.01.2024
Вікторія Яковенко
Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

За фактом бійки, яка сталася 6 січня ввечері у ТРЦ в центрі Харкова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію отримали о 18:30.

«Попередньо встановлено, що між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка. 20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено», – зазначили у поліції.

Наразі до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.

Вирішується питання про затримання порушника, повідомили правоохоронці.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом бійки, яка сталася 6 січня ввечері у ТРЦ в центрі Харкова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.".