Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
За фактом бійки, яка сталася 6 січня ввечері у ТРЦ в центрі Харкова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію отримали о 18:30.
«Попередньо встановлено, що між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка. 20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено», – зазначили у поліції.
Наразі до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався, додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.
Вирішується питання про затримання порушника, повідомили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 20:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом бійки, яка сталася 6 січня ввечері у ТРЦ в центрі Харкова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.".