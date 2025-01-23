У ДБР не виключають оголошення нових підозр у справі оборони Харківщини
В етері нацмарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян підкреслила, що у справі про провал оборони Харківщини навесні 2024 року лише триває досудове розслідування. Тож правоохоронці можуть ще виявити нові факти та вручити нові підозри, і не лише трьом фігурантам, які є наразі.
«Я би не обмежувалась лише цими трьома високопосадовцями. Взагалі процес виявлення нових фактів у ході досудового розслідування – це абсолютно нормальна практика. І я не виключаю, що можуть бути оголошені нові підозри у скоєнні тих чи інших кримінальних правопорушень, що стосуються оборони Харківщини у 2024 році», – сказала Сап’ян.
Відео: національний телемерафон “Єдині новини”
Вона також розповіла, що поведінка підозрюваних є належною. Крім цього, Сап’ян відповіла, чому ДБР вирішило зайнятися цією справою.
«Ви пам’ятаєте травень 2024 року, ви пам’ятаєте, скільки у нас було з вами запитань: «Як так могло трапитися, що ми знову частково втратили декілька кілометрів від відвойованих у ворога землі?». Ці питання були у суспільства, ці питання були у вищого керівництва країни і, звичайно, ці питання виникли у правоохоронців, зокрема, у ДБР», – прокоментувала Сап’ян.
Тож, за її словами, правоохоронці провели кропітку роботу з травня 2024 року по січень 2025-го.
Сап’ян також прокоментувала й нове затримання Екскомандувача ОТУ «Харків» бригадного генерала Юрія Галушкіна після виходу під заставу.
«Нові встановлені факти – це також нормальна юридична практика для досудового розслідування. І коли встановлюються нові факти, може бути оголошена нова підозра навіть одній і тій самій особі. Процедура жодним чином не порушується. Плюс ви ж пам’ятаєте, один із вечорів на цьому тижні суд навіть перенесли на наступний день через те, що у справі з’явилися нові факти», – пояснила Сап’ян.
Відео: національний телемерафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.
21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Лапіну призначили тримання під вартою терміном на 60 діб, а Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень. 22 січня стало відомо, що за Галушкіна внесли вказану суму. Одна вже ввечері Галушкіна знову затримали. Також цього дня обрали запобіжний захід Горбенку — 60 діб під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гбр, генерал, дело, прорыв, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян підкреслила, що у справі про провал оборони Харківщини навесні 2024 року лише триває досудове розслідування.".