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В ГБР не исключают объявления новых подозрений по делу обороны Харьковщины

Общество 14:40   23.01.2025
Виктория Яковенко
В ГБР не исключают объявления новых подозрений по делу обороны Харьковщины Скриншот

В эфире нацмарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян подчеркнула, что по делу о провале обороны Харьковщины весной 2024 года продолжается досудебное расследование. Поэтому правоохранители могут еще выявить новые факты и вручить новые подозрения, и не только трем фигурантам, которые есть сейчас.

«Я бы не ограничивалась только этими тремя высокопоставленными должностными лицами. Вообще, процесс выявления новых фактов в ходе досудебного расследования – это абсолютно нормальная практика. И я не исключаю, что могут быть объявлены новые подозрения в совершении тех или иных уголовных правонарушений, касающихся обороны Харьковщины в 2024 году», – сказала Сапьян.

Видео: национальный телемерафон «Єдині новини»

Она также рассказала, что поведение подозреваемых — надлежащая. Кроме этого Сапьян ответила, почему ГБР решило заняться этим делом.

«Вы помните май 2024 года, вы помните, сколько у нас было с вами вопросов: «Как так могло случиться, что мы снова частично потеряли несколько километров земли, отвоеванных у врага?». Эти вопросы были у общества, эти вопросы были у высшего руководства страны и, конечно, эти вопросы возникли у правоохранителей, в частности у ГБР», — прокомментировала Сапьян.

По ее словам, правоохранители провели кропотливую работу с мая 2024 года по январь 2025-го.

Сапьян также прокомментировала и новое задержание экс-командующего ОТГ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина после выхода под залог.

«Новые установленные факты – это также нормальная юридическая практика для досудебного расследования. И когда устанавливаются новые факты, может быть объявлено новое подозрение даже одному и тому же лицу. Процедура никак не нарушается. Плюс вы же помните, один из вечеров на этой недели суд даже перенесли на следующий день из-за того, что по делу появились новые факты», — объяснила Сапьян.

Видео: национальный телемерафон «Єдині новини»

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Однако уже вечером Галушкина вновь задержали. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян подчеркнула, что по делу о провале обороны Харьковщины весной 2024 года продолжается досудебное расследование. ".