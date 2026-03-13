Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине
СБУ сорвала попытку РФ ликвидировать командира Третьего армейского корпуса.
По данным СБУ, на опережение задержали российского агента, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.
«Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области», — установили правоохранители.
Отмечается, что фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных мужчина использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать «грифованную» информацию у коллег по службе.
«Одновременно с этим фигурант должен был «слить» оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел», — добавили в СБУ.
Правоохранители говорят: сработали на опережение и разоблачили фигуранта еще на начальном этапе. После этого поэтапно задокументированы его контакты с россиянами и обезопасили локацию Сил обороны.
«На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, из которого он держал связь с оккупантами. Фигуранта завербовали российские спецслужбисты через бывшую супругу, проживающей на временно оккупированной территории Запорожской области и работающей в рф», — выяснили в СБУ.
Установлено, что для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.
Оператору БпЛА сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Читайте также: «Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 13:26;