Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине

Общество 13:26   13.03.2026
Виктория Яковенко
Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине Фото: СБУ

СБУ сорвала попытку РФ ликвидировать командира Третьего армейского корпуса.

По данным СБУ, на опережение задержали российского агента, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

«Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области», — установили правоохранители.

Отмечается, что фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных мужчина использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать «грифованную» информацию у коллег по службе.

оператор БпЛА на Харьковщине готовил удар по командиру третьего АК
Фото: СБУ
оператор БпЛА на Харьковщине готовил удар по командиру третьего АК
Фото: СБУ
оператор БпЛА на Харьковщине готовил удар по командиру третьего АК
Фото: СБУ
оператор БпЛА на Харьковщине готовил удар по командиру третьего АК
Фото: СБУ

«Одновременно с этим фигурант должен был «слить» оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел», — добавили в СБУ.

Правоохранители говорят: сработали на опережение и разоблачили фигуранта еще на начальном этапе. После этого поэтапно задокументированы его контакты с россиянами и обезопасили локацию Сил обороны.

«На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, из которого он держал связь с оккупантами. Фигуранта завербовали российские спецслужбисты через бывшую супругу, проживающей на временно оккупированной территории Запорожской области и работающей в рф», — выяснили в СБУ.

Установлено, что для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Оператору БпЛА сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

оператор БпЛА на Харьковщине готовил удар по командиру третьего АК
Фото: СБУ

Читайте также: «Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие

Автор: Виктория Яковенко
Если вам интересна новость: «Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине»

