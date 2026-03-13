«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
Сегодня, 13 марта, рейсовый автобус «Великий Бурлук-Харьков» пострадал в результате удара РФ. Из-за «прилета» погибли три человека, также есть пострадавшие.
Дополнено в 12:54 Предварительно, рядом с рейсовым автобусом «Великий Бурлук-Харьков» ударила ракета типа «Искандер-М», сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и два пассажира. Еще четыре человека — три пассажирки автобуса и местный житель — получили ранения», — отметили правоохранители.
12:12. Удар зафиксировали в селе Новая Александровка Купянского района, сообщил начальник местной РВА Андрей Канашевич.В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что в автобусе находились 15 пассажиров.
«От вражеского удара погиб 53-летний водитель автобуса. Получили ранения четверо гражданских. Среди пострадавших три пассажирки автобуса в возрасте 44, 53 и 59 лет, а также местный житель 1953 года рождения», — рассказали в полиции.
В ХОВА рассказали, что у женщин — взрывные ранения, их и мужчину госпитализировали. Состояние пострадавших – среднее.
Также из-за атаки повреждены частные домовладения, добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.
