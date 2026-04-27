Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области

Погода 19:58   27.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на вторник, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​возможен небольшой дождь. В целом, прогнозируют облачную погоду с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью не прогнозируют осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер будет западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 снизится, ожидают ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​воздух прогреется до 9 – 11° тепла.

Читайте также: В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз

Популярно
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
27.04.2026, 13:01
Подпольный цех «накрыли» в Харькове: что там изготовляли (фото, видео)
Подпольный цех «накрыли» в Харькове: что там изготовляли (фото, видео)
27.04.2026, 16:13
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
27.04.2026, 12:13
DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине
DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине
27.04.2026, 14:41
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
27.04.2026, 19:10
Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области
Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области
27.04.2026, 19:58

Новости по теме:

19.04.2026
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
17.04.2026
Дождь, туман, днем ​​+15. Прогноз погоды на 18 апреля в Харькове и области
16.04.2026
Днем +20. Прогноз погоды на 17 апреля в Харькове и области
15.04.2026
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
14.04.2026
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 15 апреля в Харькове и области


