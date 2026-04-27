Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​возможен небольшой дождь. В целом, прогнозируют облачную погоду с прояснениями 🌥.

Ветер ожидают западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью не прогнозируют осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.

Ветер будет западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 снизится, ожидают ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​воздух прогреется до 9 – 11° тепла.