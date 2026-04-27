Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду — что сказал Гололобов

Вечером 26 апреля начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об ударе беспилотником «V2U». По его информации, после попадания в Черкасской Лозовой повреждены дома – в них вылетели окна, разрушены кровли. Кроме того, из-за «прилета» повреждена линия электропередач.

Помимо этого, на территории громады упала «Молния». Известно, что беспилотник не сдетонировал. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

«Призываем всех быть максимально внимательными при воздушных тревогах и обязательно находиться в защищенных местах. Берегите себя и своих близких», – призвал Гололобов.