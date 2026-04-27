Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду — что сказал Гололобов
Вечером 26 апреля начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об ударе беспилотником «V2U». По его информации, после попадания в Черкасской Лозовой повреждены дома – в них вылетели окна, разрушены кровли. Кроме того, из-за «прилета» повреждена линия электропередач.
Помимо этого, на территории громады упала «Молния». Известно, что беспилотник не сдетонировал. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
«Призываем всех быть максимально внимательными при воздушных тревогах и обязательно находиться в защищенных местах. Берегите себя и своих близких», – призвал Гололобов.
Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, харьковщина, хроника;
Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 07:25;