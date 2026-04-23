Новый глава УСБУ и 19 млрд грн на восстановление Харькова — итоги 23 апреля

На Харьковщине – новый начальник СБУ. 19 млрд грн пошли на восстановление критической инфраструктуры Харькова. Начальник Богодуховской РВА обратился к жителям. Сладости с наркотиками продавали на Харьковщине. Полиция открыла производство по факту мора рыбы. Часы вернули на склон Саржина яра в Харькове. МГ “Объектив” напоминает главные новости 23 апреля.

С должности ушел Александр Куц. Он возглавлял управление Службы безопасности региона с лета 2022 года. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил начальником УСБУ Дениса Лутия. О нем мало известно. В годы до начала полномасштабного вторжения Лутий служил в СБУ Львовской области.

Такую сумму в эфире нацмарафона озвучил городской голова Игорь Терехов. Она близка к годовому бюджету города. На 2026 год все запланированные расходы составляют около 21,5 млрд грн. Терехов отметил, что деньги на восстановление – не только городские. Привлекали и помощь международных партнеров, и государства.

Панические настроения в городе возникли после нескольких подряд суток массированных ударов БпЛА. Начали распространяться слухи, что россияне готовят наступление. Люди выезжали. Начальник Богодуховской РВА Андрей Рысцов и мэр города Владимир Белый записали совместное обращение к жителям. Они заверили: находятся на рабочих местах, так же – как руководители всех громад района, коммунальщики и экстренные службы. Рысцов напомнил: в стране война, Богодуховская громада рядом с Сумщиной, где идут боевые действия, и границей с РФ. Поэтому враг не оставляет попыток посеять панику среди населения. Сейчас защиту неба в городе усилили. РВА прогнозирует, что ситуация стабилизируется. Тех, кто наслушался слухов и нервничает, Рысцов пригласил в гости в РВА. Заверил, что примет всех, кто имеет к нему вопросы.

В ГУ Нацполиции заявили: присоединились к общегосударственной спецоперации. В ее рамках накрыли сеть кафе-шопов «U-420». Таких заведений в регионе выявили 12. Там изъяли, в частности, сладости, напитки, капсулы и сигареты, в составе которых были наркотические вещества. А также – зип-пакеты с гашишем, грибы, таблетки и жидкости и т.д.

Беда началась с реки Уды. Сейчас, по сообщению правоохранителей, массовую гибель рыбы фиксируют и в Северском Донце. Соответствующее сообщение полицейские получили от Госэкоинспекции и сейчас устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к загрязнению воды.

В «Зеленстрое» отчитались: механизм проверили и смазали, а также улучшили. На циферблат добавили секундный отсчет и мощные светодиоды, которые будут хорошо видны даже в солнечную погоду.

