Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:23
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
По Основянскому району Харькова россияне ударили как минимум три раза за ночь. Первые «прилеты» зафиксировали накануне поздно вечером – около 23:20. Городской голова Игорь Терехов уточнил: россияне ударили по Харькову беспилотником.
Примерно через десять минут взрыв раздался вновь. ВС РФ атаковали тот же район. А уже утром 20 апреля, в 04:20 раздался третий взрыв.Вскоре мэр написал, что известно о троих пострадавших из-за последней атаки БпЛА.
Отметим, тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь. Отбой тревоги прозвучал лишь утром – в 05:55.
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, обстрел, Харьков, хроника;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 07:23;