Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля

16.04.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 апреля.

Многочисленные удары беспилотниками нанесла РФ по Харькову

Атака началась сразу после полуночи и продолжалась в течение суток. В результате ночного удара по Немышлянскому району пострадали пожилые мужчина и женщина. У нее – острый стресс, у него – порезы стеклом. Беспилотник упал на дорогу, повредив окрестные дома и газопровод, сообщила ГСЧС. В Индустриальном районе в результате взрыва пылал легковой автомобиль. Утром прилетело по садовому товариществу на Салтовке. Горела хозяйственная постройка. Днем из-за удара «шахеда» пылало трехэтажное офисное здание в Киевском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине

По данным Воздушных сил ВСУ, было более 700 целей, в том числе – крылатые и баллистические ракеты. Есть погибшие в Киеве, Одессе и Днепре. Среди них – 12-летний мальчик. Число раненых достигло сотни.

Число ударов по Харькову и области за год выросло на 67,7%

Почти на 70% за год выросло количество ударов, которые наносит враг по Харькову и области. Такие выводы пришли в Нацполиции, сравнив статистику за апрель нынешнего года 2025. Глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» отметил: враг отказывается от РСЗО и КАБов и все больше применяет для террора беспилотники типа «Герань-2».

Бюст Жуковскому можно снести — деколонизаторы

Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести, сообщили активисты проекта «Деколонизация Украина». Они опубликовали приложение к приказу Минкульта, которым объект исключили из реестра памятников. Бюст российского и советского ученого Николая Жуковского в настоящее время находится на территории Харьковского национального аэрокосмического университета.

Водитель BMW, совершивший дерзкое ДТП в Богодухове, сядет на 8 лет

Приговор вынесли водителю BMW, совершившему дерзкое ДТП в центре Богодухова. Авария произошла летом 2024 года. Тяжелые телесные повреждения получил пешеход. Четыре припаркованных автомобиля были изуродованы. Экспертиза установила: 22-летний парень управлял машиной под действием алкоголя и наркотиков. Он летел по центральной площади и не справился с управлением. Обвиняемый признал вину, извинялся и раскаялся. Несмотря на это, его приговорили к восьми годам за решеткой. Суд учел, что нетрезвый водитель еще и был на «условном» сроке за мошенничество. Изуродованный BMW у него конфисковали.

МГ «Объектив» также сообщала 16 апреля:

  1. Сакуры, магнолии и тюльпаны: что цветет в ботсаду Харькова прямо сейчас 📹
  2. Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
  3. Война до 2028-го или заморозка: глава ЦПД назвал три сценария Кремля
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
16.04.2026, 23:00
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 22:01
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Чем стал чаще обстреливать враг Харьков, что с Печенежской плотиной – полиция
Чем стал чаще обстреливать враг Харьков, что с Печенежской плотиной – полиция
16.04.2026, 14:23
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026, 14:30

Новости по теме:

15.04.2026
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля
15.04.2026
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
14.04.2026
Бомбардировка плотины и налеты на Харьков – итоги 14 апреля
14.04.2026
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы, дефицит крови, удар по дамбе
13.04.2026
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля


