Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 апреля.

Атака началась сразу после полуночи и продолжалась в течение суток. В результате ночного удара по Немышлянскому району пострадали пожилые мужчина и женщина. У нее – острый стресс, у него – порезы стеклом. Беспилотник упал на дорогу, повредив окрестные дома и газопровод, сообщила ГСЧС. В Индустриальном районе в результате взрыва пылал легковой автомобиль. Утром прилетело по садовому товариществу на Салтовке. Горела хозяйственная постройка. Днем из-за удара «шахеда» пылало трехэтажное офисное здание в Киевском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, было более 700 целей, в том числе – крылатые и баллистические ракеты. Есть погибшие в Киеве, Одессе и Днепре. Среди них – 12-летний мальчик. Число раненых достигло сотни.

Почти на 70% за год выросло количество ударов, которые наносит враг по Харькову и области. Такие выводы пришли в Нацполиции, сравнив статистику за апрель нынешнего года 2025. Глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» отметил: враг отказывается от РСЗО и КАБов и все больше применяет для террора беспилотники типа «Герань-2».

Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести, сообщили активисты проекта «Деколонизация Украина». Они опубликовали приложение к приказу Минкульта, которым объект исключили из реестра памятников. Бюст российского и советского ученого Николая Жуковского в настоящее время находится на территории Харьковского национального аэрокосмического университета.

Приговор вынесли водителю BMW, совершившему дерзкое ДТП в центре Богодухова. Авария произошла летом 2024 года. Тяжелые телесные повреждения получил пешеход. Четыре припаркованных автомобиля были изуродованы. Экспертиза установила: 22-летний парень управлял машиной под действием алкоголя и наркотиков. Он летел по центральной площади и не справился с управлением. Обвиняемый признал вину, извинялся и раскаялся. Несмотря на это, его приговорили к восьми годам за решеткой. Суд учел, что нетрезвый водитель еще и был на «условном» сроке за мошенничество. Изуродованный BMW у него конфисковали.

