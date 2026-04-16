Масований удар по Харкову й Україні, зміна зброї терору – підсумки 16 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 квітня.

<br />

Атака розпочалася одразу після опівночі та тривала протягом доби. Внаслідок нічного удару по Немишлянському району постраждали літні чоловік і жінка. У неї – гострий стрес, у нього – порізи склом. Безпілотник упав на дорогу, пошкодивши навколишні будинки та газогін, повідомила ДСНС. В Індустріальному районі внаслідок вибуху палала легкова автівка. Зранку прилетіло по садовому товариству на Салтівці. Горіла господарча споруда. Удень через удар «шахеда» палала триповерхова офісна будівля в Київському районі. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було понад 700 цілей, у тому числі – крилаті та балістичні ракети. Є загиблі в Києві, Одесі та Дніпрі. Серед них – 12-річний хлопчик. Кількість поранених сягнула сотні.

Майже на 70% за рік зросла кількість ударів, яких завдає ворог по Харкову та області. Таких висновків дійшли в Нацполіції, порівнявши статистику за квітень нинішнього року 2025. Очільник ГУНП у Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного» відзначив: ворог відмовляється від РСЗВ та КАБів і все більше застосовує для терору безпілотники типу “Герань-2” та “Герань-3”.

Погруддя Жуковському в Харкові тепер можна знести. Про це повідомили активісти проєкту «Деколонізація Україна». Вони опублікували додаток до наказу Мінкульта, яким об’єкт виключили з реєстру пам’яток. Погруддя російського та радянського вченого Миколи Жуковського до цього моменту знаходиться на території Харківського національного аерокосмічного університету.

Вирок винесли водію BMW, який вчинив зухвале ДТП в центрі Богодухова. Аварія сталася влітку 2024 року. Важкі тілесні ушкодження отримав пішохід. Чотири припарковані автівки були понівечені. Експертиза встановила: 22-річний молодик кермував під дією алкоголю та наркотиків. Він летів центральною площею та не впорався з керуванням. Обвинувачений визнав провину, вибачався та каявся. Попри це його засудили до восьми років за ґратами. Суд урахував, що нетверезий водій ще й був на «умовному» терміні за шахрайство. Понівечений BMW у нього конфіскували.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 16 квітня: