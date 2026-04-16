Масований удар по Харкову й Україні, зміна зброї терору – підсумки 16 квітня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 квітня.
Численних ударів безпілотниками завдала РФ по Харкову
Атака розпочалася одразу після опівночі та тривала протягом доби. Внаслідок нічного удару по Немишлянському району постраждали літні чоловік і жінка. У неї – гострий стрес, у нього – порізи склом. Безпілотник упав на дорогу, пошкодивши навколишні будинки та газогін, повідомила ДСНС. В Індустріальному районі внаслідок вибуху палала легкова автівка. Зранку прилетіло по садовому товариству на Салтівці. Горіла господарча споруда. Удень через удар «шахеда» палала триповерхова офісна будівля в Київському районі. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Росія здійснила масований повітряний удар по Україні
За даними Повітряних сил ЗСУ, було понад 700 цілей, у тому числі – крилаті та балістичні ракети. Є загиблі в Києві, Одесі та Дніпрі. Серед них – 12-річний хлопчик. Кількість поранених сягнула сотні.
Кількість ударів по Харкову та області за рік зросла на 67,7%
Майже на 70% за рік зросла кількість ударів, яких завдає ворог по Харкову та області. Таких висновків дійшли в Нацполіції, порівнявши статистику за квітень нинішнього року 2025. Очільник ГУНП у Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного» відзначив: ворог відмовляється від РСЗВ та КАБів і все більше застосовує для терору безпілотники типу “Герань-2” та “Герань-3”.
Погруддя Жуковському можна знести – деколонізатори
Погруддя Жуковському в Харкові тепер можна знести. Про це повідомили активісти проєкту «Деколонізація Україна». Вони опублікували додаток до наказу Мінкульта, яким об’єкт виключили з реєстру пам’яток. Погруддя російського та радянського вченого Миколи Жуковського до цього моменту знаходиться на території Харківського національного аерокосмічного університету.
Водій BMW, що вчинив зухвале ДТП в Богодухові, сяде на 8 років
Вирок винесли водію BMW, який вчинив зухвале ДТП в центрі Богодухова. Аварія сталася влітку 2024 року. Важкі тілесні ушкодження отримав пішохід. Чотири припарковані автівки були понівечені. Експертиза встановила: 22-річний молодик кермував під дією алкоголю та наркотиків. Він летів центральною площею та не впорався з керуванням. Обвинувачений визнав провину, вибачався та каявся. Попри це його засудили до восьми років за ґратами. Суд урахував, що нетверезий водій ще й був на «умовному» терміні за шахрайство. Понівечений BMW у нього конфіскували.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 23:00;