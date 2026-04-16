Погруддя Жуковському в Харкові тепер можна знести – деколонізатори
Мінкульт вивів з реєстру пам’яток погруддя Жуковському в Харкові, повідомили активісти проєкту «Деколонізація. Україна».
«Це дозволяє його демонтувати хоч сьогодні. До речі, тепер постає питання і перейменування однойменного проспекту. Яку назву йому варто було б надати?», – написали деколонізатори.
Згідно з наказом міністерства культури, в регіоні також з реєстру пам’яток вилучили трактор ВТЗ №37-02 у селі Кручик та могилу героя соціалістичної праці М. І. Сметани на Валківщині.
Нагадаємо, раніше активісти проєкту «Деколонізація. Україна» оновили перелік ТОП-100 пам’ятників на території України, які треба демонтувати. Серед них – низка об’єктів у Харкові та області. Зокрема, в обласному центрі деколонізатори пропонували знести пам’ятник радянському солдату біля станції метро «23 серпня». Також у переліку – пам’ятник у вигляді зірки на вулиці Харківських дивізій, пам’ятник Висоцькому, серпи та молоти на фасаді міськради, мурал із зображенням Гагаріна та погруддя з ним, пам’ятник Шумілову, погруддя Жуковському та барельєф Бакуліну. Повний перелік об’єктів – тут.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюст, деколонізація, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 13:09;