У Харкові Гоголя відправляють за Пушкіним (фото, відео)
Погруддя письменника Миколи Гоголя у Харкові 10 листопада вкривають мішками з піском, напередодні подібну процедуру почали виробляти з бюстом Пушкіна, а потім узяли – і зняли його з постаменту зовсім.
Фото та відео “приховування” в Харкові пам’ятника Миколі Гоголю опублікували місцеві паблики.
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На відео комунальники з використанням спецтехніки обкладають постамент із погруддям Миколи Гоголя мішками із піском. Відбувається це на тій самій площі Поезії, де вчора, 9 листопада, спочатку так само вкривали, а потім – зовсім зняли з постаменту погруддя Олександра Пушкіна. Укриття мішками Пушкіна в мерії пояснили виконанням рекомендацій Інституту національної пам’яті та необхідністю уникнути вандалізму. Чи загрожує вандалізм Гоголю – чиновники поки що не зробили заяв.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погруддя письменника Миколи Гоголя у Харкові 10 листопада вкривають мішками з піском, напередодні подібну процедуру почали виробляти з бюстом Пушкіна, а потім узяли – і зняли його з постаменту зовсім".