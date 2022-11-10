У Харкові Гоголя відправляють за Пушкіним (фото, відео)

Погруддя письменника Миколи Гоголя у Харкові 10 листопада вкривають мішками з піском, напередодні подібну процедуру почали виробляти з бюстом Пушкіна, а потім узяли – і зняли його з постаменту зовсім.

Фото та відео “приховування” в Харкові пам’ятника Миколі Гоголю опублікували місцеві паблики.

На відео комунальники з використанням спецтехніки обкладають постамент із погруддям Миколи Гоголя мішками із піском. Відбувається це на тій самій площі Поезії, де вчора, 9 листопада, спочатку так само вкривали, а потім – зовсім зняли з постаменту погруддя Олександра Пушкіна. Укриття мішками Пушкіна в мерії пояснили виконанням рекомендацій Інституту національної пам’яті та необхідністю уникнути вандалізму. Чи загрожує вандалізм Гоголю – чиновники поки що не зробили заяв.