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В Харькове Гоголя отправляют вслед за Пушкиным (фото, видео)

Общество 10:37   10.11.2022
Оксана Горун
В Харькове Гоголя отправляют вслед за Пушкиным (фото, видео) Фото: соцсети

Бюст писателя Николая Гоголя в Харькове 10 ноября укрывают мешками с песком, накануне подобную процедуру начали производить с бюстом Пушкина, а затем взяли — и сняли его с постамента совсем.

Фото и видео «сокрытия» в Харькове памятника Николаю Гоголю опубликовали местные паблики.

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На видео коммунальщики с использованием спецтехники обкладывают постамент с бюстом Николая Гоголя мешками с песком. Происходит это на все той же площади Поэзии, где вчера, 9 ноября, вначале таким же образом укрывали, а затем — вовсе сняли с постамента бюст Александра Пушкина. Укрытие мешками Пушкина в мэрии объяснили выполнением рекомендаций Института национальной памяти и необходимостью избежать вандализма. Грозит ли вандализм Гоголю — чиновники пока не сделали заявлений.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 10:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст писателя Николая Гоголя в Харькове 10 ноября укрывают мешками с песком, накануне подобную процедуру начали производить с бюстом Пушкина, а затем взяли — и сняли его с постамента совсем".