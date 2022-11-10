В Харькове Гоголя отправляют вслед за Пушкиным (фото, видео)
Бюст писателя Николая Гоголя в Харькове 10 ноября укрывают мешками с песком, накануне подобную процедуру начали производить с бюстом Пушкина, а затем взяли — и сняли его с постамента совсем.
Фото и видео «сокрытия» в Харькове памятника Николаю Гоголю опубликовали местные паблики.
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На видео коммунальщики с использованием спецтехники обкладывают постамент с бюстом Николая Гоголя мешками с песком. Происходит это на все той же площади Поэзии, где вчера, 9 ноября, вначале таким же образом укрывали, а затем — вовсе сняли с постамента бюст Александра Пушкина. Укрытие мешками Пушкина в мэрии объяснили выполнением рекомендаций Института национальной памяти и необходимостью избежать вандализма. Грозит ли вандализм Гоголю — чиновники пока не сделали заявлений.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст писателя Николая Гоголя в Харькове 10 ноября укрывают мешками с песком, накануне подобную процедуру начали производить с бюстом Пушкина, а затем взяли — и сняли его с постамента совсем".