В Харькове Гоголя отправляют вслед за Пушкиным (фото, видео)

Бюст писателя Николая Гоголя в Харькове 10 ноября укрывают мешками с песком, накануне подобную процедуру начали производить с бюстом Пушкина, а затем взяли — и сняли его с постамента совсем.

Фото и видео «сокрытия» в Харькове памятника Николаю Гоголю опубликовали местные паблики.

На видео коммунальщики с использованием спецтехники обкладывают постамент с бюстом Николая Гоголя мешками с песком. Происходит это на все той же площади Поэзии, где вчера, 9 ноября, вначале таким же образом укрывали, а затем — вовсе сняли с постамента бюст Александра Пушкина. Укрытие мешками Пушкина в мэрии объяснили выполнением рекомендаций Института национальной памяти и необходимостью избежать вандализма. Грозит ли вандализм Гоголю — чиновники пока не сделали заявлений.