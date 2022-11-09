Судьбу бюста решат после войны. В Харькове убрали памятник Пушкину
Бюст Пушкина демонтировали и отправили на хранение, сообщил Харьковский горсовет.
Его дальнейшая судьба — будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане после Победы Украины. Этот памятник, возможно, и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане.
Харьков — один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения.
Но как этот вопрос будет решен — будут решать именно харьковчане после Победы Украины.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 15:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст Пушкина демонтировали и отправили на хранение, сообщил Харьковский горсовет.".