Судьбу бюста решат после войны. В Харькове убрали памятник Пушкину

Бюст Пушкина демонтировали и отправили на хранение, сообщил Харьковский горсовет.

Его дальнейшая судьба — будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане после Победы Украины. Этот памятник, возможно, и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане.

Харьков — один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения.

Но как этот вопрос будет решен — будут решать именно харьковчане после Победы Украины.