Долю бюсту вирішать після війны. У Харкові прибрали пам’ятник Пушкіну
Бюст Пушкіна демонтували та відправили на зберігання, повідомила Харківська міськрада.
Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни.
Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.
Але в який спосіб це питання буде розв‘язане – вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 15:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюст Пушкіна демонтували та відправили на зберігання, повідомила Харківська міськрада.".