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Долю бюсту вирішать після війны. У Харкові прибрали пам’ятник Пушкіну

Культура 15:26   09.11.2022
Оксана Якушко
Долю бюсту вирішать після війны. У Харкові прибрали пам’ятник Пушкіну

Бюст Пушкіна демонтували та відправили на зберігання, повідомила Харківська міськрада.

Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни.

Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.

Але в який спосіб це питання буде розв‘язане – вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Долю бюсту вирішать після війны. У Харкові прибрали пам’ятник Пушкіну»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 15:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюст Пушкіна демонтували та відправили на зберігання, повідомила Харківська міськрада.".