Щоб уникнути вандалізму: у мерії пояснили, навіщо закривають пам’ятник Пушкіну

У Харківській міськраді вважають, що укриття монумента Пушкіну в Харкові мішками з піском “повністю відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам’яті”.

Таку заяву зробив у відповідь на запитання харківських журналістів директор Департаменту зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

“Стосовно долі пам‘ятника Пушкіна було звернення до ВЦА Харківської області і там відповіли, що, оскільки він має статус національного значення, питання його перенесення повинен вирішувати Кабінет міністрів України. В одночас 1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам‘яті, в який йдеться про те, що “За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об’єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв’язання питання задля уникнення актів вандалізму”. Таким чином те, що відбувається зараз з погруддям Пушкіна, цілком відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам‘яті” , – написав Сидоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Зазначимо, що пам’ятник Пушкіну у Харкові справді “популярний” у вандалів – лише кілька днів тому комунальникам вкотре довелося змивати з постамента фарбу.