Пам’ятник Пушкіну в Харкові обкладають мішками з піском – соцмережі

9 листопада харківські паблики опублікували фото, на якому монумент російському поетові Олександру Пушкіну на площі Поезії в Харкові вкривають мішками з піском.

Ще 6 листопада таких “декорацій” навколо погруддя Пушкіна не було – його постамент комунальники вкотре відмивали від фарби. Фото Пушкіна “під захистом” із піску з’явилися у соцмережах 9 листопада.

У мерії те, що відбувається, поки не прокоментували.

Зазначимо, що інші міські пам’ятники в Харкові “сховали” за мішками з піском ще навесні – щоби вберегти їх від російських обстрілів. Долею Пушкіна тоді не стурбувалися.

Напруженість навколо пам’ятника російському поетові в місті збільшується з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Громадські активісти вже зверталися до ХОВА з вимогою знести монумент, проте там їх переадресували до Мінкульту, зазначивши, що пам’ятник внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятник монументального мистецтва національного значення.