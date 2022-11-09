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Пам’ятник Пушкіну в Харкові обкладають мішками з піском – соцмережі

Суспільство 11:32   09.11.2022
Оксана Горун
Пам’ятник Пушкіну в Харкові обкладають мішками з піском – соцмережі Фото: соцмережі

9 листопада харківські паблики опублікували фото, на якому монумент російському поетові Олександру Пушкіну на площі Поезії в Харкові вкривають мішками з піском.

Ще 6 листопада таких “декорацій” навколо погруддя Пушкіна не було – його постамент комунальники вкотре відмивали від фарби. Фото Пушкіна “під захистом” із піску з’явилися у соцмережах 9 листопада.

У мерії те, що відбувається, поки не прокоментували.

Зазначимо, що інші міські пам’ятники в Харкові “сховали” за мішками з піском ще навесні – щоби вберегти їх від російських обстрілів. Долею Пушкіна тоді не стурбувалися.

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    • Напруженість навколо пам’ятника російському поетові в місті збільшується з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Громадські активісти вже зверталися до ХОВА з вимогою знести монумент, проте там їх переадресували до Мінкульту, зазначивши, що пам’ятник внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятник монументального мистецтва національного значення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Пам’ятник Пушкіну в Харкові обкладають мішками з піском – соцмережі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 11:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада харківські паблики опублікували фото, на якому монумент російському поетові Олександру Пушкіну на площі Поезії в Харкові вкривають мішками з піском".