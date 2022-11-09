Пам’ятник Пушкіну в Харкові обкладають мішками з піском – соцмережі
9 листопада харківські паблики опублікували фото, на якому монумент російському поетові Олександру Пушкіну на площі Поезії в Харкові вкривають мішками з піском.
Ще 6 листопада таких “декорацій” навколо погруддя Пушкіна не було – його постамент комунальники вкотре відмивали від фарби. Фото Пушкіна “під захистом” із піску з’явилися у соцмережах 9 листопада.
У мерії те, що відбувається, поки не прокоментували.
Зазначимо, що інші міські пам’ятники в Харкові “сховали” за мішками з піском ще навесні – щоби вберегти їх від російських обстрілів. Долею Пушкіна тоді не стурбувалися.
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Напруженість навколо пам’ятника російському поетові в місті збільшується з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Громадські активісти вже зверталися до ХОВА з вимогою знести монумент, проте там їх переадресували до Мінкульту, зазначивши, що пам’ятник внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятник монументального мистецтва національного значення.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 11:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада харківські паблики опублікували фото, на якому монумент російському поетові Олександру Пушкіну на площі Поезії в Харкові вкривають мішками з піском".