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“Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна

Політика 10:56   28.10.2022
Оксана Горун
“Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна

Активістів-деколонізаторів відправили по допомогу до Мінкульту, оскільки пам’ятник Пушкіну в Харкові – національного значення.

“Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту”, – повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.

Він запевнив, що звернення до Мінкульту буде, а позицію ХОВА назвав “дуже неприємною”.

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    • В опублікованій активістом офіційній відповіді на його запит директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко пояснює, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.

    Відповідь ХОВА про погруддя Пушкіна - фото Вадима Позднякова

    “Пам’ятник поетові О.С. Пушкуну, 1904 р., який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Поезії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення”. Саме тому вирішити питання можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 10:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активістів-деколонізаторів відправили по допомогу до Мінкульту, оскільки пам’ятник Пушкіну в Харкові – національного значення".