“Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна

Активістів-деколонізаторів відправили по допомогу до Мінкульту, оскільки пам’ятник Пушкіну в Харкові – національного значення.

“Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту”, – повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.

Він запевнив, що звернення до Мінкульту буде, а позицію ХОВА назвав “дуже неприємною”.

В опублікованій активістом офіційній відповіді на його запит директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко пояснює, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.

“Пам’ятник поетові О.С. Пушкуну, 1904 р., який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Поезії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення”. Саме тому вирішити питання можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.