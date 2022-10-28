“Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна
Активістів-деколонізаторів відправили по допомогу до Мінкульту, оскільки пам’ятник Пушкіну в Харкові – національного значення.
“Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту”, – повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.
Він запевнив, що звернення до Мінкульту буде, а позицію ХОВА назвав “дуже неприємною”.
Читайте також: “Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна
В опублікованій активістом офіційній відповіді на його запит директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко пояснює, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.
“Пам’ятник поетові О.С. Пушкуну, 1904 р., який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Поезії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення”. Саме тому вирішити питання можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Незносимий”: у ХОВА відмовилися демонтувати в Харкові погруддя Пушкіна»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активістів-деколонізаторів відправили по допомогу до Мінкульту, оскільки пам’ятник Пушкіну в Харкові – національного значення".