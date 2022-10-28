«Несносимый»: в ХОВА отказались демонтировать в Харькове бюст Пушкина

Активистов-деколонизаторов отправили за помощью в Минкульт, так как памятник Пушкину в Харькове — национального значения.

«Харьковская ОВА отказалась поддержать обращение общественности о поддержке демонтажа бюста Пушкина и переносе его в музей в Харькове и посоветовала обратиться в Минкульт», — сообщил в facebook соучредитель проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков.

Он заверил, что обращение в Минкульт будет, а позицию ХОВА назвал «очень неприятной».

В опубликованном активисте официальном ответе на его запрос директор Департамента культуры и туризма ХОВА Эдуард Павленко объясняет, что снести или даже просто перенести бюст Пушкина — не в его компетенции.

«Памятник поэту А.С. Пушкуну, 1904 г., который находится по адресу: г. Харьков, пл. Поэзии, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928, внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения». Именно поэтому решить вопрос можно только на уровне Министерства культуры и информационной политики Украины.