«Несносимый»: в ХОВА отказались демонтировать в Харькове бюст Пушкина
Активистов-деколонизаторов отправили за помощью в Минкульт, так как памятник Пушкину в Харькове — национального значения.
«Харьковская ОВА отказалась поддержать обращение общественности о поддержке демонтажа бюста Пушкина и переносе его в музей в Харькове и посоветовала обратиться в Минкульт», — сообщил в facebook соучредитель проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков.
Он заверил, что обращение в Минкульт будет, а позицию ХОВА назвал «очень неприятной».
Читайте также: Активисты предлагают избавить Изюм от памятника «борцам за власть советов»
В опубликованном активисте официальном ответе на его запрос директор Департамента культуры и туризма ХОВА Эдуард Павленко объясняет, что снести или даже просто перенести бюст Пушкина — не в его компетенции.
«Памятник поэту А.С. Пушкуну, 1904 г., который находится по адресу: г. Харьков, пл. Поэзии, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928, внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения». Именно поэтому решить вопрос можно только на уровне Министерства культуры и информационной политики Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Несносимый»: в ХОВА отказались демонтировать в Харькове бюст Пушкина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активистов-деколонизаторов отправили за помощью в Минкульт, так как памятник Пушкину в Харькове — национального значения".