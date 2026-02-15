Деколонізатори вимагають знести пам’ятник Висоцькому в Харкові – реакція мерії

Наразі немає рішення виконкому Харківської міської ради щодо демонтажу пам’ятника радянському актору, співаку та поету Володимиру Висоцькому, встановленому біля Палацу спорту (проспект Петра Григоренка, 2).

Про це йдеться у відповіді департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту міськради на запит співзасновника проєкту «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова. У запиті Поздняков вимагав негайно демонтувати монумент.

У мерії роз’яснили, що пам’ятник Висоцькому перебуває на балансі комунального підприємства “Харківський Палац спорту”, яке у вересні 2024 року було пошкоджене внаслідок агресії РФ.

“На сьогодні підприємство не працює, коштів немає для проведення робіт з консервації пошкоджених спортивних споруд, приміщень, у тому числі на проведення демонтажу пам’ятника Висоцькому. Відповідно рекомендацій відділу з питань топономіки та охорони історико-культурного середовища Харківської міськради Українським інститутом національної пам’яті не надано жодних фахових висновків та рекомендацій стосовно того, чи підпадає особистість Володимира Висоцького під дію Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»”, – йдеться у відповіді міськради на запит.

У каналі проєкту «Деколонізація. Україна» своєю чергою продовжують вимагати провести демонтаж. “У 2026 році дико мати такий об’єкт”, – вважають активісти.

Нагадаємо, пам’ятник Володимиру Висоцькому відкрили у Харкові у 2013 році. Разом зі скеледромом просто неба він утворює спортивно-меморіальний комплекс «Вертикаль». Він був створений за проєктом харків’ян Віктора Лівшиця та Олександра Демченка. Висота пам’ятника – понад 5 метрів. На відкриття приїжджав син поета Микита Висоцький.