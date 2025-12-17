Пам’ятник Висоцькому, погруддя Гагаріну: що треба знести в Харкові – активісти
Активісти проєкту «Деколонізація. Україна» оновили перелік ТОП-100 пам’ятників на території України, які треба демонтувати. Серед них – низка об’єктів у Харкові та області.
Зокрема, в обласному центрі деколонізатори пропонують знести пам’ятник радянському солдату біля станції метро «23 серпня». Також у переліку – пам’ятник у вигляді зірки на вулиці Харківських дивізій, пам’ятник Висоцькому, серпи та молоти на фасаді міськради, мурал із зображенням Гагаріна та погруддя з ним, пам’ятник Шумілову, погруддя Жуковському та барельєф Бакуліну.
Низка об’єктів, які підлягають демонтажу на думку активістів, знаходиться в області, серед них – танки Т-34 в Богодухові та Берестині, погруддя Захару Слюсаренку в Змієві та Мерефі, а також пам’ятник будьонівцям і радянським солдатам у Лозовій.
«Є надія, що найближчим часом вийде зрушити процес виведення пам’яток з реєстрів і ці списки дуже швидко будуть оновлюватися, бо буде багато демонтажів. Все для цього зробимо», – зазначили активісти.
