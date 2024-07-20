Пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували у Харкові (фото)
Фото: “Деколонізація. Україна”
Черговий радянський пам’ятник прибрали у Харкові.
Як повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували в районі Нової Баварії. Активісти опублікували фото до і після знесення.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий радянський пам’ятник прибрали у Харкові.".