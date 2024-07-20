Пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували у Харкові (фото)

Черговий радянський пам’ятник прибрали у Харкові.

Як повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували в районі Нової Баварії. Активісти опублікували фото до і після знесення.