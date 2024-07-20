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Пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували у Харкові (фото)

Суспільство 15:07   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували у Харкові (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

Черговий радянський пам’ятник прибрали у Харкові.

Як повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», пам’ятник чоловіку з серпом і молотом демонтували в районі Нової Баварії. Активісти опублікували фото до і після знесення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 15:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий радянський пам’ятник прибрали у Харкові.".