У Харкові анонсували ЛГБТ-прайд: військові вже відреагували на подію

Шостий ХарківПрайд запланований з 7 по 15 вересня. Цьогоріч він пройде під гаслом «Разом до рівності та перемоги». ЛГБТ-активісти готують низку заходів та благодійний збір на дрони для українських воїнів.

Як повідомляється на сторінці в інстаграм «kharkivpride» у планах такі події:

– 7 та 8 вересня – благодійний прайд-фест,

– 13 вересня – офіційне відкриття ПрайдХабу,

– 14 вересня – вшанування памʼяті загиблих ЛГБТК+ військових,

– 15 вересня – марш ХарківПрайд.

Зазначається, що впродовж усіх заходів разом із благодійним фондом «Волонтерська» збиратимуть гроші на комплектуючі для дронів для БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр та Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини.

Однак на заплановану подію вже відреагували українські воїни. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін сподівається, що «представники ТЦК відвідають цей захід».

«Мова ж про забезпечення рівних прав йде. Також пропоную організаторам провести свої ЛГБТ-марші в Часовому Яру, Мирнограді, Покровську. Якщо ви вважаєте, що це так потрібно Харкову, який щодня виживає під обстрілами – пройдіться ще там», – написав Жорін.

Засновник спецпідрозділу «Kraken» Костянтин Немічев вважає, що такий захід наразі «не на часі».

«Всі ми пам‘ятаємо, які наслідки спричинив аналогічний «захід» у Києві два місяці тому. Харків не стане виключенням. Можливі масові заворушення в 20 км від лінії фронту. Також збирати масово людей в нашому місті, коли летять КАБи… це може призвести до сотні жертв. Прошу правоохоронні органи, міську та обласну владу відреагувати на ці події. Щоб уникнути жертв. А якщо хтось хоче показати рівність, то зараз є унікальна можливість підписати контракт зі Збройними Силами України», – зазначив Немічев.