ЛГБТ+пара з Харкова бореться за легалізацію цивільних союзів в Україні

ЛГБТ+ пара з Харкова, яка виступає за рівність у шлюбі, після вторгнення РФ закликала київський уряд ухвалити законопроєкт про цивільні союзи, який надасть одностатевим партнерствам правовий статус, пише The Guardian.

«Я не розумію, чому, якщо є люди, які готові пожертвувати своїм життям заради країни, заради держави, то держава не може забезпечити захист та підтримку їхніх сімей», — сказала Станіслава Петлиця, 27-річна громадянка та ЛГБТ+ та активіст у Харків.

«Ми заслуговуємо на це так само, як і всі інші», — додала вона.

З того часу, як РФ розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, Петлиця та її 32-річна партнерка Аліна Шевченко, яка служить в армії з 2016 року і зараз є капітаном, стали учасниками дискусії про відсутність юридичних прав для ЛГБТ+ людей в Україні.

За кілька місяців після російського вторгнення громадянська петиція із закликом легалізувати одностатеві шлюби отримала понад 25 000 підписів. Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію, що зміни до Конституції щодо одностатевих шлюбів не зможуть внести під час війни.

На початку 2023 року до парламенту надійшов проєкт закону про громадянські спілки, який надасть одностатевим партнерствам правовий статус. Закон означатиме офіційне визнання партнерів загиблих солдатів, право приймати медичні рішення, якщо їхні близькі зазнали поранень, а також можливість отримувати від держави допомогу у разі смерті.

«Важливо, щоб міжнародна спільнота підтримала Україну у прийнятті законодавства, яке визнає права ЛГБТ-пар та гарантує, що дві людини будь-якої статі можуть створити сім’ю у безпеці та гідності», — сказала Марі Струтерс, директор Amnesty зі Східної Європи та Центральної Азії.

Інна Совсун, член українського парламенту, яка представила законопроєкт у березні, сказала, що політична реакція була різноманітною, але хоча вона очікувала, що процес буде важким, він виявився більш позитивним, ніж припускали. За даними Єврокомісії, уряд зобов’язався схвалити законопроєкт до кінця 2023 року.

«Відколи ми представили законопроєкт, моя віра в те, що його буде прийнято, міцніє, — сказала Совсун. – Ми це зробимо. Питання в тому, коли?”

У червні цього року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що одностатева пара, яка марно намагалася укласти шлюб в Україні, зазнала дискримінації на приватне та сімейне життя.

“Ми не хочемо, щоб нас вважали країною, яка порушує рішення ЄСПЛ, тому нам потрібно щось із цим робити”, – додала Совсун.

Закон про громадянський союз матиме вирішальне значення для таких пар, як Петлиця та Шевченко, які не можуть одружитися за законом. У серпні пара зіграла символічне весілля у рамках святкування Харківського прайду. Хоча їхніх родичів не запросили, на заході були присутні друзі та колеги, які наголошували на правах ЛГБТ+ для тих, хто бореться за країну.

«Це нас турбує, тому що ми робимо все можливе, щоб досягти, але змін немає, — сказала Петлиця. – Прикро бачити, скільки часу це займає, і дуже тривожно, що ми не знаємо, чи ми отримаємо результат зрештою».

Хоча ставлення до спільноти останніми роками покращилося – згідно з нещодавнім опитуванням, 58% українців ставляться до своїх ЛГБТ+ співвітчизників позитивно чи нейтрально – Шевченко зазначила, що громадським дискусіям знадобилося більше часу, щоб проникнути до консервативної та патріархальної армії.

«Військові відстають на два кроки. Там все відбувається повільніше», – сказала вона. Бригада Шевченка захищала Харків і після вторгнення рушила на схід.

«Ми не лише ЛГБТ+, ми ще й українці. Ми хочемо створити сім’ю, хочемо мати свої права, поки ми живі». – сказала Петлиця.