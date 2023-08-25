Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)

У Харкові зіграли “весілля” військової Аліни Шевченко та активістки Станіслави Петлиці. Перформанс провели біля Центрального палацу одруження 25 серпня у межах ЛГБТ-прайду, що проходить у місті з 23 серпня по 2 вересня.

Стосунки між дівчатами – справжні, проте офіційно оформити їх Аліна та Станіслава не мають можливості, адже в Україні досі відсутня шлюбна рівність для всіх пар, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі ХарківПрайду.

Станіслава – харківська активістка, яка займається захистом прав жінок та ЛГБТК+ людей. Аліна – військова з Харківської області, капітан, офіцер штабу бригади. На службі дівчина з 2015 року – спочатку була мобілізована, а пізніше підписала контракт. У колективі знають про її сексуальну орієнтацію та про заручини з партнеркою.

“Біля Палацу одруження наречені пройшли традиційний український обряд – обсипання вівсом, пшеницею, рисом, гречкою, цукерками, пелюстками, монетами та фотографувалися з гостями. Далі дівчата гуляли містом, кидали букети та повісили замок, який символізуватиме їхні міцні стосунки. А у майбутньому, можливо, і офіційний шлюб”, – кажуть організатори.

Ухвалення законопроєкту №9103 про реєстровані (цивільні) партнерства могло б стати частковим розв’язанням проблеми, зазначають у пресслужбі. Проте, додають, закон не означатиме шлюбну рівність, а дозволить зробити принаймні крок уперед для регулювання стосунків одностатевих (і не лише) пар.