Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🔴

Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)

Суспільство 19:56   25.08.2023
Олена Нагорна
Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)

У Харкові зіграли “весілля” військової Аліни Шевченко та активістки Станіслави Петлиці. Перформанс провели біля Центрального палацу одруження 25 серпня у межах ЛГБТ-прайду, що проходить у місті з 23 серпня по 2 вересня.

Стосунки між дівчатами – справжні, проте офіційно оформити їх Аліна та Станіслава не мають можливості, адже в Україні досі відсутня шлюбна рівність для всіх пар, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі ХарківПрайду.

 

Станіслава – харківська активістка, яка займається захистом прав жінок та ЛГБТК+ людей. Аліна – військова з Харківської області, капітан, офіцер штабу бригади. На службі дівчина з 2015 року – спочатку була мобілізована, а пізніше підписала контракт. У колективі знають про її сексуальну орієнтацію та про заручини з партнеркою.

“Біля Палацу одруження наречені пройшли традиційний український обряд – обсипання вівсом, пшеницею, рисом, гречкою, цукерками, пелюстками, монетами та фотографувалися з гостями. Далі дівчата гуляли містом, кидали букети та повісили замок, який символізуватиме їхні міцні стосунки. А у майбутньому, можливо, і офіційний шлюб”, – кажуть організатори.

Ухвалення законопроєкту №9103 про реєстровані (цивільні) партнерства могло б стати частковим розв’язанням проблеми, зазначають у пресслужбі. Проте, додають, закон не означатиме шлюбну рівність, а дозволить зробити принаймні крок уперед для регулювання стосунків одностатевих (і не лише) пар.

Читайте також: Флешмоб, марш і збір на дрони: ЛГБТ-прайд у Харкові триватиме вісім днів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)
Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)
25.08.2023, 19:56
Майже 31 млн грн отримали харків’яни на ремонти розбитого росіянами житла
Майже 31 млн грн отримали харків’яни на ремонти розбитого росіянами житла
25.08.2023, 17:44
У Харкові та області посилюють мобілізацію, про що раніше говорив Зеленський
У Харкові та області посилюють мобілізацію, про що раніше говорив Зеленський
25.08.2023, 16:52
Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб
Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб
25.08.2023, 18:59
Блохи, глисти та рани: що з 15-ма собаками, вилученими з квартири під Харковом
Блохи, глисти та рани: що з 15-ма собаками, вилученими з квартири під Харковом
25.08.2023, 18:50
На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків
На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків
25.08.2023, 18:22

Новини за темою:

18:59
Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб
18:50
Блохи, глисти та рани: що з 15-ма собаками, вилученими з квартири під Харковом
18:22
На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків
17:44
Майже 31 млн грн отримали харків’яни на ремонти розбитого росіянами житла
17:23
Як годувати школярів у метро і підвозити їх до станцій вирішили – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Лесбійське весілля: військова й активістка “побралися” в Харкові (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 19:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зіграли “весілля” військової Аліни Шевченко та активістки Станіслави Петлиці. Перформанс провели біля Центрального палацу одруження 25 серпня у межах ЛГБТ-прайду, що проходить у місті з 23 серпня по 2 вересня.".