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Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)

Общество 19:56   25.08.2023
Елена Нагорная
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео) Фото: «ХарківПрайд»

В Харькове сыграли «свадьбу» военной Алины Шевченко и активистки Станиславы Петлицы. Перформанс провели возле Центрального дворца бракосочетания 25 августа в рамках ЛГБТ-прайда, который проходит в городе с 23 августа по 2 сентября.

Отношения между девушками — настоящие, однако официально оформить их Алина и Станислава не имеют возможности, ведь в Украине до сих пор отсутствует брачное равенство для всех пар, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе ХарьковПрайда.

Станислава Петлица — харьковская активистка, которая занимается защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей. Алина Шевченко — военная из Харьковской области, капитан, офицер штаба бригады. На службе девушка с 2015 года: вначале была мобилизована, а позже подписала контракт. В коллективе знают о ее сексуальной ориентации и о помолвке с партнершей.

«Возле Дворца бракосочетания невесты прошли традиционный украинский обряд — обсыпание овсом, пшеницей, рисом, гречкой, конфетами, лепестками, монетами и фотографировались с гостями. Далее девушки гуляли по городу, бросали букеты и повесили замок, который будет символизировать их крепкие отношения. А в будущем, возможно, и официальный брак», — говорят организаторы.

Принятие законопроекта №9103 о регистрируемых (гражданских) партнерствах могло бы стать частичным решением проблемы, отмечают в пресс-службе. Однако, добавляют, закон не будет означать брачное равенство, а позволит сделать шаг вперед для регулирования отношений однополых (и не только) пар.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 19:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сыграли «свадьбу» военной Алины Шевченко и активистки Станиславы Петлицы. Перформанс провели возле Центрального дворца бракосочетания 25 августа в рамках ЛГБТ-прайда, который проходит в городе с 23 августа по 2 сентября.".