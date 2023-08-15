Флешмоб, марш и сбор на дроны: ЛГБТ-прайд в Харькове продлится восемь дней

Пятый ХарьковПрайд запланирован с 23 августа по 2 сентября. В этом году он пройдет под лозунгом «Объединяемся ради победы». ЛГБТ-активисты готовят девять мероприятий и благотворительный сбор на дроны для украинских защитников.

Стартует ХарьковПрайд 23 августа, в День города, флешмобом «Слишком серое. Слишком цветное», а завершится традиционно маршем, который в этом году будет называться «Невидимые фигуры», рассказали МГ «Объектив» организаторы.

В течение всех мероприятий вместе с благотворительным фондом «Волонтерская» будут собирать 300 тысяч гривен на три коптера DJI Mavic 3 для аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

«Когда мы проводим прайд в этом году, мы говорим о том, что имеем определенные ресурсы, которые можем и стремимся отдавать для победы Украины. Мы стараемся делать активности, которые будут привлекать внимание людей к сборам, вместо того, чтобы жаловаться, что это не получается», — комментирует соорганизатор ХарьковПрайда Анна Шарыгина.

Организаторы отмечают, что мероприятия должны быть полезными для Харькова, будут соответствовать нормам действующего законодательства Украины и условиям военного времени.

Программа:

23 августа — Флешмоб ко Дню Харькова «Слишком серое. Слишком цветное»;

24 августа — Это и твой город тоже. Подарок ВПЛ от ХарьковПрайда;

25 августа — Перформанс «День, когда все могут пожениться»;

26 августа — Благотворительный фестиваль «Едины, как никогда»;

27 августа — Радужный велотрек;

30 августа — Квест с подарками «Знай свои права, человек»;

1 сентября — Фотосушка о погибшей волонтерке ХарьковПрайда «Она больше не выйдет на марш»;

1 сентября — Плакатная мастерская;

2 сентября — Марш «Невидимые фигуры».

Напомним, 25 сентября 2022 года ЛГБТ-активисты в вышиванках провели акцию в харьковском метро.