Домашний тиран из Харькова решил не исправляться: его привлекли к суду

49-летнего жителя Киевского района ранее уже привлекали к админответственности за домашнее насилие над 45-летней сожительницей, сообщает Нацполиция.

После этого суд обязал его пройти соответствующую программу для обидчиков, но требования суда нарушитель не выполнил.

Полицейские собрали все необходимые материалы и задокументировали факт невыполнения судебного решения.

Дознаватели сообщили мужчине о подозрении в непрохождении программы для обидчиков. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пробационного надзора сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.