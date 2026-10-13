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Домашний тиран из Харькова решил не исправляться: его привлекли к суду

Происшествия 18:13   13.10.2026
Оксана Якушко
Домашний тиран из Харькова решил не исправляться: его привлекли к суду

49-летнего жителя Киевского района ранее уже привлекали к админответственности за домашнее насилие над 45-летней сожительницей, сообщает Нацполиция. 

После этого суд обязал его пройти соответствующую программу для обидчиков, но требования суда нарушитель не выполнил.

Полицейские собрали все необходимые материалы и задокументировали факт невыполнения судебного решения.

Дознаватели сообщили мужчине о подозрении в непрохождении программы для обидчиков. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пробационного надзора сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 18:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летнего жителя Киевского района ранее уже привлекали к админответственности за домашнее насилие над 45-летней сожительницей, сообщает Нацполиция. ".