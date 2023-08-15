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Флешмоб, марш і збір на дрони: ЛГБТ-прайд у Харкові триватиме вісім днів

Суспільство 21:37   15.08.2023
Олена Нагорна
Флешмоб, марш і збір на дрони: ЛГБТ-прайд у Харкові триватиме вісім днів

П’ятий ХарківПрайд запланований з 23 серпня по 2 вересня. Цьогоріч він пройде під гаслом “Гуртуємося заради перемоги”. ЛГБТ-активісти готують дев’ять заходів та благодійний збір на дрони для українських захисників.

Стартує ХарківПрайд 23 серпня, у День міста, флешмобом “Занадто сіре. Занадто кольорове”, а завершиться традиційно маршем, який цьогоріч називатиметься “Невидимі фігури”, розповіли МГ “Об’єктив” організатори.

Протягом усіх заходів разом із благодійним фондом “Волонтерська” збиратимуть 300 тисяч гривень на три коптери DJI Mavic 3 для аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

“Коли ми проводимо прайд цього року, ми говоримо про те, що маємо певні ресурси, які можемо та прагнемо віддавати задля перемоги України. Ми намагаємося робити активності, які привертатимуть увагу людей до зборів, замість того, щоб скаржитися, що це не виходить”, – коментує співорганізаторка ХарківПрайду Анна Шаригіна.

Організатори зазначають, що заходи стануть корисними для Харкова, відповідатимуть нормам чинного законодавства України та умовам воєнного часу.

Програма:
23 серпня – Флешмоб до Дня Харкова “Занадто сіре. Занадто кольорове”;
24 серпня – Це і твоє місто також. Подарунок ВПО від ХарківПрайду;
25 серпня – Перформанс “День, коли всі можуть одружитись”;
26 серпня – Благодійний фестиваль “Єдині, як ніколи”;
27 серпня – Веселковий велотрек;
30 серпня – Квест із подарунками “Знай свої права, людино”;
1 вересня – Фотосушка про загиблу волонтерку ХарківПрайду “Вона більше не вийде на марш”;
1 вересня – Плакатна майстерня;
2 вересня – Марш “Невидимі фігури”.

Нагадаємо, 25 вересня 2022 року ЛГБТ-активісти у вишиванках провели акцію у харківському метро.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 21:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятий ХарківПрайд запланований з 23 серпня по 2 вересня. Цьогоріч він пройде під гаслом “Гуртуємося заради перемоги”. ЛГБТ-активісти готують дев’ять заходів та благодійний збір на дрони для українських захисників.".