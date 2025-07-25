Верховну Раду збирають на засідання у четвер, щоб повернути НАБУ права

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, коли голосуватимуть за законопроєкт Зеленського, який має в ситуації з НАБУ та САП “повернути все, як було”.

“Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури” (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року. Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання“, – написав Стефанчук у фейсбуці.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії. Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.

Наступного дня протести продовжилися та стали масовішими. А 24 липня Зеленський заявив, що погодив законопроєкт про незалежність САП та НАБУ.