Зеленський підписав законопроєкт №12414: на сайті ВР це визнали не одразу

Інформація “Повернуто з підписом від Президента України” у картці скандального законопроєкту №12414 з’явилася на сайті Верховної Ради, потім зникла та знову з’явилася.

Станом на 23:34 22 липня законопроєкт проти НАБУ стабілізувався в стані підписаного президентом Володимиром Зеленським – тобто такого, який отримав статус закону.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.