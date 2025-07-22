Зеленський підписав законопроєкт №12414: на сайті ВР це визнали не одразу
Інформація “Повернуто з підписом від Президента України” у картці скандального законопроєкту №12414 з’явилася на сайті Верховної Ради, потім зникла та знову з’явилася.
Станом на 23:34 22 липня законопроєкт проти НАБУ стабілізувався в стані підписаного президентом Володимиром Зеленським – тобто такого, який отримав статус закону.
Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.
Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.
До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: закон, Зеленський, НАБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 23:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація “Повернуто з підписом від Президента України” у картці скандального законопроєкту №12414 з’явилася на сайті Верховної Ради, потім зникла та знову з’явилася".