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Верховную Раду собирают на заседание в четверг, чтобы вернуть НАБУ права

Политика 12:13   25.07.2025
Оксана Горун
Верховную Раду собирают на заседание в четверг, чтобы вернуть НАБУ права Скриншот

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, когда будут голосовать за законопроект Зеленского, который должен в ситуации с НАБУ и САП «вернуть все, как было».

«Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры» (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года. При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание», — написал Стефанчук в Facebook.

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Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии. Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.

На следующий день протесты продолжились и стали более массовыми. А 24 июля Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, когда будут голосовать за законопроект Зеленского, который должен в ситуации с НАБУ и САП «вернуть все, как было»".