Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ
Законопроект сегодня уже будет в Верховной Раде Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства», — заявил президент Украины.
Он подчеркнул, что новый законопроект будет иметь реальные инструменты, поможет избежать российских связей и обеспечит независимость НАБУ и САП.
Также этот законопроект сегодня внесут в Верховную Раду Украины.
Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».
Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».
К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.
Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Владимир зеленский, законопроект, НАБУ, сап;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 15:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Законопроект сегодня уже будет в Верховной Раде Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".