Задержание экс-министра энергетики при пересечении границы подтвердило НАБУ

Украина 12:47   15.02.2026
Елена Нагорная
Задержание экс-министра энергетики при пересечении границы подтвердило НАБУ Фото: mev.gov.ua

Экс-министра энергетики задержали 15 февраля при пересечении границы в рамках дела «Мидас», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда», — говорится в публикации.

НАБУ не называет имя задержанного, но ранее «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в политических кругах сообщила о задержании Германа Галущенко — министра энергетики с 2021 по 2025 год.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование масштабных хищений в энергетике под названием «Мидас». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич выехал из Украины.

Автор: Елена Нагорная
