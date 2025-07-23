«Расследовать топ-коррупцию — без шансов»: харьковчане вышли на протест 📹

Протест против принятого накануне закона №12414, который, по утверждениям НАБУ и САП, фактически ликвидирует их независимость и подчиняет генпрокурору, проходит в центре Харькова.

В саду Шевченко, у выхода из станции метро «Университет», собралось около четырехсот человек, в основном молодежь. Они скандировали: «Позор» и «Руки прочь от НАБУ». У многих в руках плакаты, среди лозунгов: «Верховна Зрада», «Долой коррупцию», «Что-то законопроект по-дебильному написан», «Мы же не лохи» и другие.

Как рассказал МГ «Объектив» Евгений Лисичкин, член ОО «Харьковский антикоррупционный центр», выступившей организатором митинга, люди вышли против ограничения независимости антикоррупционной системы в стране. Организация ранее разместила анонс в соцсетях и сообщила о намерении провести акцию в полицию. Никаких препятствий со стороны правоохранителей не было, подчеркнул Лисичкин.

«Поправки, внесенные в законопроект, существенно усложняют и ограничивают работу антикоррупционной системы в стране. Если все будет приниматься из одного кабинета, то это только хуже будет для страны. НАБУ и САП — это баланс, который не позволяет всем правоохранительным органам быть под контролем Офиса президента. Генеральный прокурор этими поправками получает полномочия на любой стадии процессуальной вмешиваться в расследования, которые ведет НАБУ, забирать часть дел у них, передавать другим правоохранительным органам, подозрения согласовывать все по делам НАБУ. То есть фактически САП теряет любые полномочия и смысл существования. Ну и НАБУ становится очень подконтрольным генеральному прокурору и его позиции по каждому конкретному делу. А так как генеральный прокурор, жаргонно — «офисный», то это конфликт интересов и топ-коррупцию в стране фактически расследовать — без шансов», — пояснил Лисичкин.

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Он констатировал, что в военное время несколько сотен протестующих для Харькова — это значительное количество.

«Люди вышли, чтобы сказать, что их не устраивает сворачивание антикоррупционной структуры, сворачивание справедливости в стране, сворачивание фактически демократических евроинтеграционных процессов. Здесь даже больше не о евроинтеграции, а о балансе, о справедливости в стране. Против допущения диктатуры», — добавил антикоррупционер.

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Будет ли протест одноразовым или люди будут собираться и в дальнейшем — Лисичкин пока не знает, ведь, по его словам, ситуация в стране меняется ежедневно.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.