ЛГБТ+пара из Харькова борется за легализацию гражданских союзов в Украине

ЛГБТ+ пара из Харькова, выступающая за равенство в браке, после вторжения РФ призвала киевское правительство принять законопроект о гражданских союзах, который даст однополым партнерствам правовой статус, пишет The Guardian.

«Я не понимаю, почему, если есть люди, готовые пожертвовать своей жизнью ради страны, ради государства, то государство не может обеспечить защиту их семей и поддержку их семей», — сказала Станислава Петлица, 27-летняя гражданка и ЛГБТ+-активист в Харькове.

«Мы заслуживаем этого так же, как и все остальные», — добавила она.

С тех пор как РФ начала вторжение в Украину в 2022 году, Петлица и ее 32-летняя партнерша Алина Шевченко, которая служит в армии с 2016 года и сейчас является капитаном, стали участниками дискуссии об отсутствии юридических прав для ЛГБТ+ людей в Украине.

Спустя несколько месяцев после российского вторжения гражданская петиция с призывом легализовать однополые браки получила более 25 000 подписей. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию, что изменения в Конституцию касательно однополых браков не смогут внести во время войны.

В начале 2023 года в парламент поступил проект закона о гражданских союзах, который предоставит однополым партнерствам правовой статус. Закон будет означать официальное признание партнеров погибших солдат, право принимать медицинские решения, если их близкие получили ранения, а также возможность получать от государства пособие в случае смерти.

«Важно, чтобы международное сообщество поддержало Украину в принятии законодательства, которое признает права ЛГБТ-пар и гарантирует, что два человека любого пола могут создать семью в безопасности и достоинстве», — сказала Мари Струтерс, директор Amnesty по Восточной Европе и Центральной Азии. .

Инна Совсун, член украинского парламента, которая представила законопроект в марте, сказала, что политическая реакция была разнообразной, но, хотя она ожидала, что процесс будет трудным, он оказался более позитивным, чем предполагали. По данным Еврокомиссии, правительство обязалось одобрить законопроект к концу 2023 года.

«С тех пор, как мы представили законопроект, моя вера в то, что он будет принят, крепнет», — сказала Совсун. «Мы это сделаем. Вопрос в том, когда?»

В июне этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что однополая пара, которая безуспешно пыталась заключить брак в Украине, подверглась дискриминации на частную и семейную жизнь.

«Мы не хотим, чтобы нас считали страной, которая нарушает решения ЕКПЧ, поэтому нам нужно что-то с этим делать», — добавила Совсун.

Закон о гражданском союзе будет иметь решающее значение для таких пар, как Петлица и Шевченко, которые не могут вступить в брак по закону. В августе пара сыграла символическую свадьбу в рамках празднования Харьковского прайда. Хотя их родственников не пригласили, на мероприятии присутствовали друзья и коллеги, которые подчеркивали права ЛГБТ+ для тех, кто борется за страну.

«Это нас беспокоит, потому что мы делаем все возможное, чтобы добиться, но изменений нет, — сказала Петлица. – Прискорбно видеть, сколько времени это занимает, и очень тревожно, что мы не знаем, получим ли мы результат в конце концов».

Хотя отношение к сообществу в последние годы улучшилось – согласно недавнему опросу, 58% украинцев относятся к своим ЛГБТ+ соотечественникам положительно или нейтрально – Шевченко отметила, что общественным дискуссиям потребовалось больше времени, чтобы проникнуть в консервативную и патриархальную армию.

«Военные отстают на два шага. Там все происходит медленнее», — сказала она. Бригада Шевченко защищала Харьков и после вторжения двинулась на восток.

«Мы не только ЛГБТИ, мы еще и украинцы. Мы хотим создать семью, хотим иметь свои права, пока мы еще живы». — сказала Петлица.