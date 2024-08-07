В Харькове анонсировали ЛГБТ-прайд: военные уже отреагировали на событие

Шестой ХарьковПрайд запланирован с 7 по 15 сентября. В этом году он пройдет под лозунгом «Вместе к равенству и победе». ЛГБТ-активисты готовят ряд мероприятий и благотворительный сбор на дроны для украинских воинов.

Как сообщается на странице в Instagram «kharkivpride» в планах следующие события:

– 7 и 8 сентября – благотворительный прайд-фест,

– 13 сентября – официальное открытие ПрайдХаба,

– 14 сентября – честь памяти погибших ЛГБТК+ военных,

– 15 сентября – марш ХарьковПрайд.

Отмечается, что на протяжении всех мероприятий вместе с благотворительным фондом «Волонтерская» будут собирать деньги на комплектующие для дронов для БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр и Mavic 3T для ССО на границе Сумщины.

Однако на событие уже отреагировали украинские воины. В частности, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин надеется, что «представители ТЦК посетят это мероприятие».

«Речь же об обеспечении равных прав идет. Также предлагаю организаторам провести свои ЛГБТ-марши в Часовом Яру, Мирнограде, Покровске. Если вы считаете, что так нужно Харькову, который ежедневно выживает под обстрелами — пройдитесь еще там», — написал Жорин.

Основатель спецподразделения «Kraken» Константин Немичев считает, что такое мероприятие сейчас «не на часі».

«Все мы помним, какие последствия повлекло аналогичное «мероприятие» в Киеве два месяца назад. Харьков не станет исключением. Возможны массовые беспорядки в 20 км от линии фронта. Также собирать массово людей в нашем городе, когда летят КАБы… это может привести к сотне жертв. Прошу правоохранительные органы, городские и областные власти отреагировать на эти события. Чтобы избежать жертв. А если кто хочет показать равенство, то сейчас есть уникальная возможность подписать контракт с Вооруженными Силами Украины», — отметил Немичев.