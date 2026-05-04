Вибухи лунають у Харкові – куди прилетіло
Уранці 4 травня мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові лунають вибухи.
За даними міського голови, росіяни атакували Холодногірський район. Наслідки удару ще уточнюють.
Тривога в місті звучить із 10:25. Моніторингові ТГ-канали писали про ударні БпЛА над містом. Також монітори закликали мешканців не перебувати поряд з АЗС.
Нагадаємо, вранці 4 травня по Мерефі вдарила російська ракета – “приліт” зафіксували близько 10:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: відомо, що по місту ударила ракета. Внаслідок атаки загинули четверо людей – це 50- та 63-річні чоловіки та 41- та 52-річні жінки. Ще 16 людей постраждали. Є руйнація багатоквартирних та приватних будинків, пошкоджені чотири магазини та СТО. Крім того, на місці удару почалася пожежа – її вже ліквідували.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 11:09;