Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували три рази біля Стариці, Митрофанівки та у бік Лимана.

На Куп’янському – СОУ стримали два штурми ворога в районі Курилівки та Ківшарівки,

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10394 дрони-камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян: