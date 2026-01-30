Мінкульт не дає знести в Харкові пам’ятник окупанту: дані деколонізаторів
Громадська організація “Деколонізація Україна” опублікувала офіційну відповідь на свій запит про демонтаж бюста генерала Червоної армії Михайла Шумілова в Харкові.
Монумент знаходиться на території Харківського професійного коледжу та давно не дає спокою деколонізаторам. Необхідність позбутися образу Шумілова активісти пояснюють тим, що генерал брав участь в окупації України та західної Білорусі більшовиками, а також – у радянсько-фінській війні.
“Наприкінці 1917 року вступив до загону Червоної гвардії та брав участь у встановленні радянської влади. У 1920 році брав участь у встановленні радянської окупації на території південних регіонів України… У квітні 1938 року був призначений на посаду командира 11-го стрілецького корпусу, дислокованого в Білоруському військовому окрузі, на чолі якого у вересні 1939 року взяв участь в радянській окупації Західної Білорусі, а згодом — у радянсько-фінській війні”, – нагадують біографію генерала деколонізатори.
Читайте також: Пам’ятник Висоцькому, бюст Гагаріну: що потрібно знести в Харкові – активісти
У Харкові пам’ятник Шумілову, ймовірно, вирішили встановити у зв’язку з тим, що ще за часів Російської імперії він здобував освіту в Чугуївському військовому училищі. А знести цей монумент заважає той факт, що він включений до реєстру пам’яток місцевого значення.
Рішення вивести його з реєстру Міністерство культури України ще не ухвалило.
“Вчергове закликаємо Мінкульт нарешті пакетно вивести всі радянські/імперські пам’ятники з реєстру”, – наголосили автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”.
Нагадаємо, про хід деколонізації в Україні та конкретно в Харкові в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.
