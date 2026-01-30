Минкульт не дает снести в Харькове памятник оккупанту: данные деколонизаторов
Общественная организация «Деколонизация Украина» опубликовала официальный ответ на свой запрос о демонтаже бюста генерала Красной армии Михаила Шумилова в Харькове.
Монумент находится на территории Харьковского профессионального колледжа и давно не дает покоя деколонизаторам. Необходимость избавиться от образа Шумилова активисты объясняют тем, что генерал участвовал в оккупации Украины и западной Беларуси большевиками, а также — в советско-финской войне.
«В конце 1917 года вступил в отряд Красной гвардии и участвовал в установлении советской власти. В 1920-м участвовал в установлении советской оккупации на территории южных регионов Украины… В апреле 1938 года был назначен на должность командира 11-го стрелкового корпуса, дислоцированного в Белорусском военном округе, во главе которого в сентябре 1939-го принял участие в советской оккупации Западной Беларуси, а впоследствии — в советско-финской войне», — напоминают биографию генерала деколонизаторы.
Читайте также: Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
В Харькове памятник Шумилову, вероятно, решили установить в связи с тем, что еще во времена Российской империи он получал образование в Чугуевском военном училище. А снести этот монумент мешает тот факт, что он включен в реестр памятников местного значения.
Решение вывести его из реестра Министерство культуры Украины еще не приняло.
«В очередной раз призываем Минкульт наконец-то пакетно вывести все советские/имперские памятники из реестра», — подчеркнули авторы Telegram-канала «Деколонизация. Украина».
Напомним, о ходе деколонизации в Украине и конкретно в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.
