Переулок в Харькове предлагают переименовать в честь основательницы театра
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» готовят обращение в Харьковский горсовет касательно переименования переулка в городе в честь Светланы Олешко.
«Светлана Олешко – украинский режиссер, основатель и директор театра-студии «Арабески». Она родилась 5 июня 1973 года в Харькове. В 1993-2019 годах работала научной сотрудницей Харьковского литературного музея. Светлана основала театр-студию «Арабески», где была директором и режиссером. Под ее руководством прошли многочисленные чтения произведений поэтов Расстрелянного Возрождения. Среди самых известных постановок – «Постправда», «Красный Элвис», «Энеида», «Радиошансон: восемь историй о Юре Зойфере» (по текстам Сергея Жадана)», – напомнили активисты.
В частности, они предлагают переименовать переулок Орача, который расположен рядом с улицей Мисько Барбары – мужа Светланы.
«Сейчас мы собираем подписи под обращением, чтобы передать его городским властям. Каждый голос важен», — отметили деколонизаторы.
Поддержать обращение можно по ссылке.
Напомним, основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко скончалась 19 декабря в Польше.
Также напомним, бывшую улицу Грайворонскую, расположенную в Новобаварском районе, переименовали в улицу Мисько Барбары. Это решение поддержали депутаты горсовета во время сессии 19 ноября.
