Жадан сообщил о смерти Олешко – основательницы харьковского театра «Арабески»

Основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко умерла 19 декабря.

«Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память», — написал харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

Как отметил депутат Харьковского облсовета Сергей Жуков, Олешко основала театр «Арабески» вместе со своим мужем Міськом Барбарою.

«Светлана была очень светлым и талантливым человеком. Она сделала многое для культурной дипломатии и презентации Харькова и Украины в Европе. Мечтала, чтобы в Харькове наконец-то появилась улица, названная в честь Міська Барбари. Светлане был всего 51 год», — написал Жуков.