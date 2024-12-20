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Жадан сообщил о смерти Олешко – основательницы харьковского театра «Арабески»

Общество 14:46   20.12.2024
Виктория Яковенко
Жадан сообщил о смерти Олешко – основательницы харьковского театра «Арабески» Фото: Сергей Жуков

Основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко умерла 19 декабря.

«Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память», — написал харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

Как отметил депутат Харьковского облсовета Сергей Жуков, Олешко основала театр «Арабески» вместе со своим мужем Міськом Барбарою.

«Светлана была очень светлым и талантливым человеком. Она сделала многое для культурной дипломатии и презентации Харькова и Украины в Европе. Мечтала, чтобы в Харькове наконец-то появилась улица, названная в честь Міська Барбари. Светлане был всего 51 год», — написал Жуков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко умерла 19 декабря.".