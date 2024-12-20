Жадан повідомив про смерть Олешко – засновниці харківського театру «Арабески»
Фото: Сергій Жуков
Засновниця та директорка харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня.
«Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять», – написав харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.
Як зазначив депутат Харківської облради Сергій Жуков, Олешко заснувала театр «Арабески» разом зі своїм чоловіком Міськом Барбарою.
«Світлана була дуже світлою і талановитою людиною. Вона зробила чимало для культурної дипломатії та презентації Харкова та України в Європі. Мріяла, щоб у Харкові нарешті з’явилася вулиця, названа на честь Міська Барбари. Світлані був лише 51 рік», – написав Жуков.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновниця та директорка харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня.".