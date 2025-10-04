“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни

Live
Культура 17:15   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Свій прогноз про те, що буде з Харковом після закінчення війни, дав письменник, поет та військовослужбовець бригади «Хартія» Сергій Жадан в інтерв’ю «Лівому берегу». 

Жадан зазначив: уже зараз у прифронтовому місті проживає понад мільйон людей. І це багато про що говорить.

“Щойно буде якесь завершення чогось… От буде те, що назвуть «кінцем війни» чи «завершенням гарячої фази», я чудово розумію, що для Харкова почнеться зовсім інша історія”, – припустив письменник.

При цьому він наголосив: не можна назвати цю історію “красивою”. Адже за неї заплачена надто висока ціна – загинули люди, ворог зруйнував міста, постраждала економіка.

Але тим не менше, місто лишилося, люди лишилися. І, відповідно, лишився шанс. І цим шансом треба скористатися. Мені здається, що це зовсім інші можливості, зовсім інша буде історія для Харкова. Може бути“, – зазначив Жадан.

Відео: LB live

Читайте також: «Людина не розуміє, що тут відбувається»: чому Жадан «послав» Жолдака

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
