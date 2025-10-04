“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни
Свій прогноз про те, що буде з Харковом після закінчення війни, дав письменник, поет та військовослужбовець бригади «Хартія» Сергій Жадан в інтерв’ю «Лівому берегу».
Жадан зазначив: уже зараз у прифронтовому місті проживає понад мільйон людей. І це багато про що говорить.
“Щойно буде якесь завершення чогось… От буде те, що назвуть «кінцем війни» чи «завершенням гарячої фази», я чудово розумію, що для Харкова почнеться зовсім інша історія”, – припустив письменник.
При цьому він наголосив: не можна назвати цю історію “красивою”. Адже за неї заплачена надто висока ціна – загинули люди, ворог зруйнував міста, постраждала економіка.
“Але тим не менше, місто лишилося, люди лишилися. І, відповідно, лишився шанс. І цим шансом треба скористатися. Мені здається, що це зовсім інші можливості, зовсім інша буде історія для Харкова. Може бути“, – зазначив Жадан.
Відео: LB live
Читайте також: «Людина не розуміє, що тут відбувається»: чому Жадан «послав» Жолдака
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 17:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Свій прогноз про те, що буде з Харковом після закінчення війни, дав письменник, поет та військовослужбовець бригади «Хартія» Сергій Жадан в інтерв’ю «Лівому берегу». ".