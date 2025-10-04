«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
Свой прогноз о том, что будет с Харьковом после окончания войны, дал писатель, поэт и военнослужащий бригады «Хартия» Сергей Жадан в интервью изданию «Левый берег».
Жадан акцентировал: уже сейчас в прифронтовом городе проживает больше миллиона людей. И это – много о чем говорит.
«Как только будет какое-то завершение чего-то… Вот будет то, что назовут «концом войны» или «завершением горячей фазы», я прекрасно понимаю, что для Харькова начнется совсем другая история», – предположил писатель.
При этом он акцентировал: нельзя назвать эту историю «красивой». Ведь за нее заплачена слишком высокая цена – погибли люди, враг разрушил города, пострадала экономика.
«Но тем не менее город остался, люди остались. И, соответственно, остался шанс. И этим шансом нужно воспользоваться. Мне кажется, что это совсем другие возможности, совсем другая будет история для Харькова. Может быть», – отметил Жадан.
Видео: LB live
