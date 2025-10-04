Live
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны

Культура 17:15   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны

Свой прогноз о том, что будет с Харьковом после окончания войны, дал писатель, поэт и военнослужащий бригады «Хартия» Сергей Жадан в интервью изданию «Левый берег». 

Жадан акцентировал: уже сейчас в прифронтовом городе проживает больше миллиона людей. И это – много о чем говорит.

«Как только будет какое-то завершение чего-то… Вот будет то, что назовут «концом войны» или «завершением горячей фазы», я прекрасно понимаю, что для Харькова начнется совсем другая история», – предположил писатель.

При этом он акцентировал: нельзя назвать эту историю «красивой». Ведь за нее заплачена слишком высокая цена – погибли люди, враг разрушил города, пострадала экономика.

«Но тем не менее город остался, люди остались. И, соответственно, остался шанс. И этим шансом нужно воспользоваться. Мне кажется, что это совсем другие возможности, совсем другая будет история для Харькова. Может быть», – отметил Жадан.

Видео: LB live

Читайте также: «Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака

Автор: Николь Костенко-Лагутина
