«Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака

Общество 10:30   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Писатель, поэт и военнослужащий бригады «Хартия» Сергей Жадан в интервью изданию «Левый берег» прокомментировал инцидент на церемонии «100 людей культуры от NV».

Тогда конфликт разгорелся между режиссером Андреем Жолдаком и Сергеем Жаданом. Тогда режиссер сказал, что «Жадану не пишется во время войны», а также оценил украинскую культуры, сказав, что «ей не хватает смелости». На эти слова Жадан отреагировал кратко – писатель «послал» Жолдака.

Позже Жадан объяснил, что именно возмутило его.

«Человек, который 18 лет не был в этой стране, не был здесь в 2014-м, не был в 2022-м, после 2014-го работал в РФ — приезжает в Украину, ставит представление о войне и говорит, что у украинской культуры нет смелости? Я сразу вспомнил Володю Вакуленко, Вику Амелину, театралов, режиссеров и воюющих актеров, погибших, вернувшихся после ранений и работающих дальше. И здесь появляется гастролер, для которого эти 18 лет просто вырезаны: он остался в прошлом и дальше эпатирует. Размышляет, есть ли у нашей культуры «смелость», – объяснил Жадан.

Он продолжил: считает, что у Жодака нет морального права оценивать современную украинскую культуру. Ведь, по мнению писателя, режиссер «вообще не понимает, что тут происходит» спустя 18 лет работы вне Украины. При этом он отметил: фраза «Жадану не пишется во время войны» тоже неточная.

«Потому что там уже подразумевается не то, что «не пишется», что не проходят слова, он имел в виду другое. Что не пишется – что «не выходит писать». Это очень такая, знаешь, субъективная оценка, у меня какие-то книги выходят. Вот у меня вышла книга «Арабески», которую перевели на более 20 языков. Это не то, что я там хвастаюсь, не то, что я там как-то пытаюсь контраргументировать. Это человек, который не в контексте, не в материале, он вообще не понимает, что здесь происходит», – добавил Жадан.

Видео: LB live

Андрей Жолдак – украинский театральный режиссер, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко.

Жолдак был художественным руководителем театра в 2002-2005 годах. За это время в Харькове поставили спектакли «Гамлет. Сны», «Один день Ивана Денисовича», «Луна любви», «Гольдони. Венеция», «Ромео и Джульетта. Фрагмент». Театр Жолдака был совершенно нестандартным для харьковского зрителя на тот момент, ведь режиссер широко применял приемы современного, авангардного театра, провоцировал, ставил спектакли продолжительностью по четыре-пять часов, сажал актеров в клетки или отправлял на сцену голыми. С 2006 года Жолдак живет и работает в Германии. Он был достаточно популярен в РФ и ставил там спектакли после 2014 года. Но в первые дни полномасштабного вторжения сообщил о решении снять свою фамилию с афиш драматических и оперных представлений, поставленных им в РФ. Он заявил о геноциде граждан Украины, осуществляемом РФ.

«Считаю, что весь цивилизованный мир должен перестать сотрудничать с представителями сегодняшними российской культуры, потому что эта страна сегодня является человеконенавистнической и опасной для людей и цивилизации», – заявил он в комментарии изданию «Гордон».

В июле 2023 года Жолдак выпустил премьеру «Ромео и Джульетта» в румынском Театре имени Раду Станка. Спектакль получил позитивные отзывы критиков.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
