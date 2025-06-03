Сергей Жадан будет читать стихи на «Ночных концертах» в Харькове: когда и где
В Харькове 4 июня все желающие смогут посетить «Ночные концерты». Мероприятие организовывает Международный музыкальный фестиваль Kharkiv Music Fest.
«Ночные концерты» – музыкально-поэтичесий перформанс, посвященный юбилею со дня рождения Николая Бажана.
«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Николая Бажана — поэта, переводчика, издателя, интеллектуала, голоса целых поколений. Цикл «Ночные концерты» из последней книги Бажана дал название событию — музыкально-литературному перформансу, объединяющему слово, звук, память и резонанс эпохи», – пишут организаторы.
Стихи прочтут Сергей Жадан и Наталия Цимбал. А музыку исполнит камерный академический хор им. В. С. Палкина.
«Николай Бажан в 1930-х перевел «Божественную комедию» Данте, но остался «вечным вычеркнутым» во многих списках советской эпохи, несмотря на номинацию на Нобелевскую премию. Его «ночь» — это не темнота, а поиск света в слове», – добавили организаторы.
Планируется, что мероприятие станет предпоследним в программе фестиваля, который завершится 10 июня. Попасть на него могут все желающие по предварительной регистрации. Подробнее – на странице Kharkiv Music Fest.
Читайте также: Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
Новости по теме:
- Категории: Культура, Харьков; Теги: kharkiv music fest, жадан, стихи, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сергей Жадан будет читать стихи на «Ночных концертах» в Харькове: когда и где»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 4 июня все желающие смогут посетить «Ночные концерты». Мероприятие организовывает Международный музыкальный фестиваль Kharkiv Music Fest.".