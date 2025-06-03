Сергей Жадан будет читать стихи на «Ночных концертах» в Харькове: когда и где

В Харькове 4 июня все желающие смогут посетить «Ночные концерты». Мероприятие организовывает Международный музыкальный фестиваль Kharkiv Music Fest.

«Ночные концерты» – музыкально-поэтичесий перформанс, посвященный юбилею со дня рождения Николая Бажана.

«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Николая Бажана — поэта, переводчика, издателя, интеллектуала, голоса целых поколений. Цикл «Ночные концерты» из последней книги Бажана дал название событию — музыкально-литературному перформансу, объединяющему слово, звук, память и резонанс эпохи», – пишут организаторы.

Стихи прочтут Сергей Жадан и Наталия Цимбал. А музыку исполнит камерный академический хор им. В. С. Палкина.

«Николай Бажан в 1930-х перевел «Божественную комедию» Данте, но остался «вечным вычеркнутым» во многих списках советской эпохи, несмотря на номинацию на Нобелевскую премию. Его «ночь» — это не темнота, а поиск света в слове», – добавили организаторы.

Планируется, что мероприятие станет предпоследним в программе фестиваля, который завершится 10 июня. Попасть на него могут все желающие по предварительной регистрации. Подробнее – на странице Kharkiv Music Fest.

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